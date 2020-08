Frana sul Cervino, venti alpinisti bloccati in quota. Evacuati tramite due elicotteri del Soccorso alpino e del 118 (Di sabato 22 agosto 2020) Il salvataggio degli alpinisti bloccati sul Cervino, dopo che una Frana li ha costretti a fermare l’ascesa dal versante italiano. Il cedimento è avvenuto sotto al colle del Leone, a 3.581 metri. Due gli elicotteri impegnati in zona, con personale del Soccorso alpino valdostano e del 118, per prelevare i circa 20 scalatori che si trovano nel rifugio capanna Carrel: la Frana impediva la discesa a valle degli alpinisti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

