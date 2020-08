FOTO - "La Dolce Francia", ultimi giorni di vacanza per Mertens: lo scatto su due ruote (Di sabato 22 agosto 2020) ultimi giorni di vacanza per Dries Mertens, che come tutti domani farà ritorno a Castel Volturno, prima di muoversi in direzione Castel di Sangro. Leggi su tuttonapoli

Ultimi giorni di vacanza per Dries Mertens, che come tutti domani farà ritorno a Castel Volturno, prima di muoversi in direzione Castel di Sangro. L'attaccante belga ha trascorso gli ultimi giorni in ...

FOTO ZOOM - Mertens: "La dolce Francia"

"La Douce France", scrive su Instagram l'attaccante del Napoli, Dries Mertens, pubblicando questa immagine in sella ad una moto in Francia con la moglie Katrin.

Ultimi giorni di vacanza per Dries Mertens, che come tutti domani farà ritorno a Castel Volturno, prima di muoversi in direzione Castel di Sangro. L'attaccante belga ha trascorso gli ultimi giorni in ..."La Douce France", scrive su Instagram l'attaccante del Napoli, Dries Mertens, pubblicando questa immagine in sella ad una moto in Francia con la moglie Katrin.