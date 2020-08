Foto del giorno 22 agosto 2020 (Di sabato 22 agosto 2020) Il 21 agosto a Casalpusterlengo è stato inaugurato il monumento ai caduti del Covid. Nel Comune, insieme a Codogno, che per primo ha conosciuto gli effetti del virus. Un monumento fatto di sassi ... Leggi su leggo

LegaSalvini : Due foto che parlano da sole... A settembre la Toscana si libererà del Pd! - MarroneEmma : Ho ricevuto questa canzone LATINA il giorno del mio compleanno su whatsapp da calcutta_foto_di realdrd e… - MarroneEmma : La canzone si chiama / LATINA / Esce il 28 agosto. Me l’hanno regalata questi tre ragazzacci del mio cuore il gior… - CaputMundi5 : RT @RadioSavana: Pubblico delle grandi occasioni alla festa dall'Unità a Bologna: folla oceanica in visibilio, che entusiasmo! Molte person… - ToscanaStefano : @ConfortiTiziana No ..nel senso buono del termine. Con il costume e nel resto della foto.. Mi da l'impressione..d… -

Ultime Notizie dalla rete : Foto del

Il Secolo XIX

Dovevano fare meglio? In certi casi sì. Le discoteche sono più pericolose di altri luoghi? No, sono come una sagra o un bar, anzi forse più sicure. Il Tar ha dato torto ai gestori delle discoteche? No ...IKEA catalogo 2021: un’edizione che ricorderemo per due motivi. Per la prima volta sarà disponibile soltanto in versione digitale da scaricare online, le copie cartacee saranno consultabili soltanto n ...