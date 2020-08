Forza Italia, assalto alla Regione con Celano, Ciccone, Paolino e Spinelli (Di sabato 22 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – I candidati di Forza Italia alla Regione, nel collegio di Salerno, saranno: Angelo Avallone, Roberto Celano, Romano Ciccone (Lello), Antonietta Coraggio, Monica Giuliano, Francesco Marrazzo, Annamaria Palumbo, Monica Paolino, Costabile Spinelli. Così il parlamentare salernitano di Forza Italia, Enzo Fasano: “Un sentito ringraziamento va agli uomini e alle donne che si sono impegnati in prima persona in una battaglia che non si annuncia semplice, anche perché a differenza di altri partiti la nostra lista non vede presenze di trasformisti. Potevano esserci ma le abbiamo respinte, tutti insieme e con convinzione. Questo dato negativo rappresenta il punto ... Leggi su anteprima24

