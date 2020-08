Forum Economico di Krynica: Eurispes tra i partner (Di sabato 22 agosto 2020) 30° Forum Economico di Krynica (Polonia) dall’8 al 10 settembre: Eurispes è tra i principali partner istituzionali Sarà il futuro dell’Europa nell’era del Coronavirus il tema centrale della 30esima edizione del Forum Economico di Krynica, l’incontro più importante tra le élites politiche ed economiche dell’Europa centrale e orientale. Anche quest’anno, il meeting trasformerà la cittadina polacca… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

SIForum2020 : Quanto tempo impiegherà la Blockchain per decretare la fine del controllo centralizzato? Questo e molto altro anco… - giorgioventre : RT @Ambrosetti_: Siete pronti per il Forum #Cernobbio2020? 4-5-6 settembre la 46esima edizione del Forum per discutere dello scenario econo… - ValerioDeMolli : RT @Ambrosetti_: Siete pronti per il Forum #Cernobbio2020? 4-5-6 settembre la 46esima edizione del Forum per discutere dello scenario econo… - Ambrosetti_ : Siete pronti per il Forum #Cernobbio2020? 4-5-6 settembre la 46esima edizione del Forum per discutere dello scenari… - HANIA654 : Tutto ciò fa parte del programma di emergenza Covid-19 del Forum Economico Mondiale....Il nuovo nemico comune è il… -

Ultime Notizie dalla rete : Forum Economico Forum Economico di Krynica: Eurispes tra i partner Corriere Nazionale Un momento del Meeting di Rimini 2020 - Lapresse

“Siamo contenti che il ministro dell’Economia abbia parlato di assegno unico-universale per ogni figlio e di riforma fiscale: sono temi sui quali, come giustamente ha ricordato Gualtieri, il Forum del ...

Meeting di Rimini: De Palo (Forum famiglie), “assegno unico-universale subito per far ripartire il Paese”

“Siamo contenti che il ministro dell’Economia abbia parlato di assegno unico-universale per ogni figlio e di riforma fiscale: sono temi sui quali, come giustamente ha ricordato Gualtieri, il Forum del ...

“Siamo contenti che il ministro dell’Economia abbia parlato di assegno unico-universale per ogni figlio e di riforma fiscale: sono temi sui quali, come giustamente ha ricordato Gualtieri, il Forum del ...“Siamo contenti che il ministro dell’Economia abbia parlato di assegno unico-universale per ogni figlio e di riforma fiscale: sono temi sui quali, come giustamente ha ricordato Gualtieri, il Forum del ...