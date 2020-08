Fortnite: Nuovi dettagli sulla Stagione 4 (Di sabato 22 agosto 2020) Il 27 agosto, come riportato nel Pass Battaglia di Fortnite, arriverà la Stagione 4, stranamente puntuale, considerando i rinvii precedenti. In queste ore sono iniziate a circolare sulla rete dettagli sui contenuti della Stagione 4, alcuni confermati altri meno, vi condividiamo tutto a seguire. La Stagione 4 di Fortnite accoglierà l’universo Marvel? A seguire i pochi ma interessanti dettagli trapelati in rete: Il Supereroe del Pass Battaglia questa volta è Thor Previsto l’arrivo di Wolverine come Skin (non è chiaro se nel Negozio o con un evento dedicato)Bananita tornerà in gioco in versione Marvel, dotata di artigli simili a quelli di Wolverine Nuova località a tema Marvel, si vocifera ... Leggi su gamerbrain

