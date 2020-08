Formula 1, Leclerc a bordo della sua barca chiamata “Monza” (FOTO) (Di sabato 22 agosto 2020) La Formula 1 ha deciso di concedersi un weekend di pausa e anche i suoi piloti hanno fatto lo stesso, ma senza perdere la concentrazione per il prossimo circuito. Charles Leclerc, pilota della Ferrari, ha deciso di trascorrere questo fine settimana a Montecarlo a bordo della sua barca. Nello scatto postato sul suo profilo Instagram però c’è un messaggio che non è passato inosservato ai fan del Cavallino: l’imbarcazione del francese infatti si chiama Monza, proprio come il GP che ha visto trionfare Leclerc 12 mesi fa. L’augurio di ogni tifoso è proprio quello che dopo un inizio difficile, possano vedersi dei miglioramenti in vista di Spa (30 agosto) e Monza (6 ... Leggi su sportface

