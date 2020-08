Formolo saluta la maglia Tricolore alla viglia dei Campionati italiani di ciclismo: “onorato di averla indossata!” (Di sabato 22 agosto 2020) E’ tutto pronto per i Campionati italiani di ciclismo: domani si disputerà la gara che assegnerà il nuovo Tricolore. Davide Formolo, dunque, dovrà salutare la maglia indossata in questo lungo anno, pronto comunque a battagliare con i suoi rivali. alla vigilia della rassegna Tricolore, il campione italiano in carica ha pubblicato una ‘poesia’ per la maglia Tricolore. “Verde come la speranza 💚Bianco come i ghiacciai che circondano gli storici passi alpini 🤍Rosso come la passione ❤️Queste sono le cose che ho voluto trasmettere indossando questa divisa… la maglia Tricolore ... Leggi su sportfair

