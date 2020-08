Fiorentina, Saponara saluta il Lecce: “Mi sono sentito parte di qualcosa. Grazie alla società e al mister” (Di sabato 22 agosto 2020) Dopo aver giocato in prestito al Lecce da gennaio, Riccardo Saponara è stato costretto a tornare alla Fiorentina. È mancato, infatti, l’accordo tra Corvino e il direttore sportivo viola Pradè, nonostante sembrasse che il centrocampista potesse continuare la sua avventura in maglia giallorossa dato che lui stesso si era dichiarato pronto a restare. “alla vigilia dell’inizio di una nuova stagione e dopo aver smaltito la forte delusione del risultato finale, sento il bisogno di esprimere ciò che provo nei confronti dell’esperienza vissuta in Salento – scrive Saponara nel messaggio d’addio al club salentino tramite Instagram – Lecce è speciale, una famiglia adottiva, non importa chi tu sia o da ... Leggi su sportface

