Fine settimana da 'bollino giallo', ma da domenica arrivano i temporali (Di sabato 22 agosto 2020) Fine settimana in vacanza o a casa? Magari chi è ancora in villeggiatura, e vi resterà pure la prossima settimana, non sarà troppo felice, invece i bresciani che sono a casa saranno contenti di sapere ... Leggi su bresciatoday

dellorco85 : In Germania si discute di una settimana lavorativa di 4 giorni, con una compensazione degli stipendi. Strada già ip… - virginiaraggi : Nel fine settimana di Ferragosto abbiamo rafforzato i controlli della Polizia locale di Roma Capitale: riscontrate… - MSF_ITALIA : Un team #MSF affiancherà le autorità sanitarie locali a #Lampedusa per gli screening medici agli sbarchi nel rispet… - PoggiVeru : RT @Giovann36202660: Meraviglioso fine settimana ???? - bieca_b : Fine settimana torrido, ma vado in giro vestita di nero perché così riesco fare la lavatrice a pieno carico dei cap… -