Finale PSG-Bayern, Tuchel: “La sfida più grande della mia carriera” (Di sabato 22 agosto 2020) “Siamo qui per giocare la Finale e vincerla: ovviamente è la sfida più grande della mia carriera“. Così Thomas Tuchel, allenatore del Paris Saint-Germain, alla vigilia della Finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Domani a Lisbona i parigini, per la prima volta nella storia, si giocheranno la possibilità di conquistare il titolo più importante nel panorama europeo.”È difficile descrivere le mie emozioni – ha aggiunto Tuchel -. Non faremo niente di speciale perché la partita è già speciale“. Leggi su sportface

