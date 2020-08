Filippo Bisciglia rivela: “Sono stato malato” (Di sabato 22 agosto 2020) Filippo Bisciglia volto noto di Mediaset e conduttore di successo da 6 anni di Temptation Island è tornato in Rai ospite del programma di Pierluigi Diaco “Io e Te“. Il conduttore ha parlato del suo successo a Canale 5, di quanto deve a Maria de Filippi che non ha mai nascosto d’aver creduto in lui e delle tante opportunità che ha avuto in tv, dopo la conduzione di Temptation. Filippo ha anche raccontato alcuni aneddoti della sua infanzia, in particolare ha rivelato d’essere stato molto malato da piccolo, ha contratto il morbo di Perthes che gli ha impedito di muoversi per un periodo di tempo, costringendolo a non fare le cose normali che fanno i bambini. Un periodo difficile che lo ha segnato profondamente e che oggi lo ricorda con malinconia e anche ... Leggi su quotidianpost

