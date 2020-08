“Fellini degli Spiriti” nei cinema del Lazio solo il 31 agosto, 1 e 2 settembre, per i 100 anni dalla nascita del Maestro (Di sabato 22 agosto 2020) In occasione delle celebrazioni dei 100 anni dalla nascita del Maestro ANTEPRIMA INTERNAZIONALE ALLA XXXIV EDIZIONE DEL FESTIVAL IL cinema RITROVATO E NELLE SALE ITALIANE solo IL 31 agosto, 1 E 2 settembre “FELLINI degli SPIRITI” Il ritratto definitivo diretto da Anselma Dell’Olio selezionato dal Festival di Cannes “Cannes Classics Sélection officielle 2020” prodotto da Mad Entertainment con Rai cinema in coproduzione con Walking the Dog, Arte e Rai Com “Se pensate che tutto sia stato detto sul grande riminese di Roma, dovete vedere “Fellini degli spiriti”, perché vi farà scoprire un Fellini nuovo, intimo più vicino ... Leggi su romadailynews

