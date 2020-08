Fedor Emelianenko: la leggenda del MMA non intende concludere la carriera sportiva (Di sabato 22 agosto 2020) Il fighter russo vanta un impressionante record di 39 vittorie in carrieraIl leggendario combattente dei pesi massimi russo MMA Fedor Emelianenko, famoso in tutto il mondo, non ha mai parlato sulla sua carriera sportiva fino ad ora. Fedor Emelianenko ha detto che ha ancora voglia di combattere “La mia carriera sportiva si sta lentamente avvicinando alla conclusione, anche se non vedo l’ora che ci siano altri combattimenti. Il tempo lo dirà”, ha detto Emelianenko. “Dipenderà tutto da come mi sento e dal mio desiderio di continuare a combattere”, ha risposto il combattente russo dopo che gli è stato chiesto se voleva ancora entrare ... Leggi su sport.periodicodaily

sowmyasofia : Fedor Emelianenko: la leggenda del MMA non intende concludere la carriera sportiva -

Ultime Notizie dalla rete : Fedor Emelianenko Fedor Emelianenko | la leggenda del MMA non ha intenzione di concludere la carriera sportiva Zazoom Blog Fedor Emelianenko: la leggenda del MMA non ha intenzione di concludere la carriera sportiva

Il leggendario combattente dei pesi massimi russo MMA Fedor Emelianenko, famoso in tutto il mondo, non ha mai parlato sulla sua carriera sportiva fino ad ora. “La mia carriera sportiva si sta lentamen ...

Il leggendario combattente dei pesi massimi russo MMA Fedor Emelianenko, famoso in tutto il mondo, non ha mai parlato sulla sua carriera sportiva fino ad ora. “La mia carriera sportiva si sta lentamen ...