“Fai schifo”. Belen Rodriguez umiliata sui social. La risposta però stavolta non si fa attendere (Di sabato 22 agosto 2020) In questi giorni Belen Rodriguez è al centro della cronaca rosa per via del suo bacio con Antonino Spinalbese, la sua nuova fiamma. Dimenticati Stefano De Martino e Gianmaria Antinolfi, adesso sta cercando di ritrovare la serenità in ambito sentimentale. Serenità che però non sta trovando sui social network, visto che è stata attaccata duramente da alcuni hater. Non è ovviamente la prima volta che fa i conti con critiche e insulti, però questa volta ha reagito con un commento. La donna preferisce non fare battibecchi su Instagram con gli utenti, ma la discussione ha toccato una parte di sé molto intima e quindi non è più riuscita a trattenersi. Ad essere messi in mezzo sono stati infatti suo figlio Santiago e il suo modo di essere madre. Su questi punti non transige ... Leggi su caffeinamagazine

