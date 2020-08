F1 Passion | Calendario 2020: torna la Turchia, assente dal 2011 (Di sabato 22 agosto 2020) La testata spagnola SoyMotor ha riportato importanti indiscrezioni riguardanti la compilazione definitiva del Calendario 2020 di Formula Uno. Attualmente l’ultimo round in Calendario è quello di Imola (1 novembre) a cui seguirà il ritorno del Gran Premio di Turchia, che diventerà così il quattordicesimo appuntamento di questa stagione stravolta dal Coronavirus. Il tracciato di Istanbul, che ha ospitato il Circus per ben sette edizioni (dal 2005 al 2011), verrebbe collocato in Calendario nel weekend del 15 novembre seguito da un doppio round a Sakhir in Bahrain (29 novembre-6 dicembre) e l’atto conclusivo a Yas Marina (GP Abu Dhabi) il 13 dicembre. Per quel che riguarda il Bahrain, secondo quanto descritto da SoyMotor, si utilizzerebbero due ... Leggi su giornal

