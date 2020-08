F1 Passion | Calendario 2020: salta il gran premio a Jerez? Trattativa saltata (Di sabato 22 agosto 2020) In un Calendario di Formula 1 già ridotto per conto suo, si stringe il cerchio sulle gare che possono rimpinguare la stagione. Secondo le ultime indiscrezioni che provengono dalla Spagna, infatti, il Circus non farà tappa a Jerez de la Frontera, a differenza di MotoGP e Superbike. Lo ha affermato il quotidiano spagnolo Diario Sport, il quale sostiene che le trattative con Liberty Media si siano arenate e interrotte. Il presidente della Federazione Spagnola di Automobilismo Manuel Aviñó ha confermato l’esistenza di contatti tra la pista andalusa e la Formula 1 per “valutare la possibilità di ospitare un altro gran premio in Spagna“. Ma evidentemente queste trattative non sembrano portare a un buon esito. La pista di Jerez era una tra ... Leggi su giornal

