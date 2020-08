F1 News | Un nuovo positivo nel circus, la FIA non rivela l’identità (Di sabato 22 agosto 2020) Con una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito, la Federazione ha reso noti i dati di Covid-19 emersi nell’ultima settimana che vedono un solo positivo a fronte di 2.847 test effettuati. Di seguito il comunicato rilasciato dalla FIA: “FIA e Formula 1 possono oggi confermare che tra venerdì 14 agosto e giovedì 20 agosto sono stati effettuati 2.847 test per COVID-19 su piloti, team e personale. Di questi, una persona è risultata positiva. Il minor numero di test condotti in questo periodo rispetto alle settimane precedenti riflette il fatto che c’è una pausa nel programma di gara a seguito di tre eventi consecutivi. FIA e Formula 1 forniscono queste informazioni a fini d’integrità e di trasparenza della competizione. FIA o Formula 1 non forniranno dettagli specifici su squadre o individui e i risultati ... Leggi su giornal

