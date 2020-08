F1 News | Binotto: “Chiarezza e trasparenza, contrari alla copia carbone delle monoposto” (Di sabato 22 agosto 2020) Continua il fronte comune tra Ferrari e Renault contro la Racing Point, dopo la richiesta d’appello presentata da entrambe le scuderie nelle scorse settimane, per l’utilizzo del condotto dei freni di stampo Mercedes. A tal proposito il team principal del Cavallino Mattia Binotto auspica che venga fatta chiarezza per quel che riguarda il caso della RP20, onde evitare future scopiazzature di monoposto. “Il motivo per cui abbiamo confermato il nostro appello è perché vogliamo chiarimenti e trasparenza – ha ammesso Binotto, citato da Autosport -. Il condotto dei freni è un punto, ma penso che alla fine la decisione della Corte d’Appello internazionale apra una discussione più ampia sul concetto di macchina a ... Leggi su giornal

zazoomblog : F1 News Binotto non è adatto al ruolo di Team Principal Ferrari - #Binotto #adatto #ruolo #Principal - News_Auto_cars : F1 – Binotto: “Giusto ridurre il carico aerodinamico delle vetture per ragioni di sicurezza” - News_Auto_cars : F1 – Binotto soddisfatto dell’accordo raggiunto dalla Ferrari nel nuovo Patto della Concordia - News_Auto_cars : F1 – Binotto respinge con forza qualsiasi ipotesi di boicottaggio della Ferrari a Vettel - News_Auto_cars : F1 – Vettel-Binotto duello sempre più incandescente -