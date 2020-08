Europa League, tifo allo stadio per la finale: i cori venivano da… i dirigenti del Siviglia (Di sabato 22 agosto 2020) Il Siviglia ha trionfato in Europa League. Sesto successo nella competizione per gli spagnoli che sono dei veri maestri del torneo. Ma protagonisti della finale di Colonia sono stati anche i tifosi. Quali? Quelli speciali presenti, in linea d'aria, sopra la panchina della squadra di Lopetegui. Nessun errore e, in realtà, non si trattava di veri e propri tifosi bensì della calda dirigenza andalusa che per tutta la gara ha sostenuto il club con cori e incitamento da vera curva ultrà.Siviglia: la rumorosa dirigenzacaption id="attachment 1010463" align="alignnone" width="471" Siviglia (twitter)/captionNonostante l'assenza dei tifosi dovuta alle restrizioni per il coronavirus, in tanti hanno notato ... Leggi su itasportpress

Inter : ?? | FISCHIO FINALE Il match termina dopo 6 minuti di recupero, il Siviglia vince l'Europa League #SivigliaInter… - SkySport : ?? IL SIVIGLIA VINCE L’EUROPA LEAGUE ? ?? SIVIGLIA-INTER 3-2 Risultato finale ? ? #Lukaku rig. (5’) ? #DeJong (12’) ?… - SkySport : L'INTER SFIDA IL SIVIGLIA ? 'Torna a giocare una finale europea dopo 10 anni?' 'Vogliamo dare una gioia al popolo… - JuveWhite : RT @mikelelomb: La vergogna dei media italiani. Per tutta la settimana hanno volutamentre trasformato la finale dell'europa league come nel… - raoulsalvo : RT @SJP1897: Hanno perso Scudetto, Coppa Italia, Champions League ed Europa League per concentrarsi sul loro vero obiettivo, il Triplete 20… -