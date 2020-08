Europa League: Siviglia-Inter sfida su Sky Sport-TV8 più vista (Di sabato 22 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 22 AGO - La finale di Europa League, Siviglia-Inter, in diretta ieri dalle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251, ha ottenuto un milione e 566 mila spettatori medi, 2 ... Leggi su corrieredellosport

Inter : ?? | FISCHIO FINALE Il match termina dopo 6 minuti di recupero, il Siviglia vince l'Europa League #SivigliaInter… - SkySport : ?? IL SIVIGLIA VINCE L’EUROPA LEAGUE ? ?? SIVIGLIA-INTER 3-2 Risultato finale ? ? #Lukaku rig. (5’) ? #DeJong (12’) ?… - DiMarzio : Il #Siviglia ha vinto l'Europa League #UEL - GattuMiett : @Giusepp27612020 @tsilva3 Con Thiago vincere l’Europa League sarebbe un obbligo - AKAChuckysmo : Per quanto riguarda le punte, la permanenza di #Petagna per me sarebbe utile solo in caso di acquisto di #Sepe, che… -