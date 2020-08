Estrazioni Superenalotto, Simbolotto e Lotto del 22 agosto 2020 (Di sabato 22 agosto 2020) SuperenaLotto, Lotto, SimboLotto e 10eLotto di oggi, sabato 22 agosto: le Estrazioni complete. Di seguito i numeri dell’estrazione numero 83. Questa sera alle 20 sono stati resi noti i numeri dell’estrazione numero 83 del SuperenaLotto. Il gioco nazionale mette in palio in questa estrazione un jackpot da capogiro che ammonta a 28.800.000 euro. Non esce un sei da circa un mese, quando i sei numeri furono indovinati a Sassari, per una vincita da 67 milioni di euro. Ora la vittoria varrebbe quasi 30 milioni di euro, un ammontare comunque altissimo. Questa sera si scoprirà dunque se qualche fortunato sarà riuscito a vincere la somma ed inoltre, avranno luogo anche le Estrazioni ... Leggi su bloglive

Notiziedi_it : Estrazioni Lotto e SuperEnalotto di oggi sabato 22 agosto 2020: i numeri vincenti - zazoomblog : Lotto e Superenalotto estrazioni di Oggi sabato 22 agosto 2020: numeri e combinazione vincente - #Lotto… - EtienneLorenza : RT @nonexpedit: Coviders e lockdowners che attendono il bollettino dei contagiati e dei morti come le estrazioni del superenalotto. - arabellara : RT @nonexpedit: Coviders e lockdowners che attendono il bollettino dei contagiati e dei morti come le estrazioni del superenalotto. - marielSiviglia : RT @nonexpedit: Coviders e lockdowners che attendono il bollettino dei contagiati e dei morti come le estrazioni del superenalotto. -