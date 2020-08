Esclusiva: panchina Genoa, le ultime (Di sabato 22 agosto 2020) Il Genoa deve scegliere l’allenatore, lo aveva individuato in Vincenzo Italiano. Vedremo se la scelta dello Spezia di non liberarlo sarà definitiva, oggi è proprio così (parole di Volpi). Roberto D’Aversa si libererà dal Parma, ma non è scontato che sia lui, dipenderà dai rapporti con Faggiano. E anche dalla possibilità che D’Aversa scelga una pausa di riflessione, vedremo. Faggiano ci aveva spento qualsiasi ipotesi Maran quando venti giorni fa lo avevamo accostato al Genoa. Ma ieri sera ci sono stati contatti con Maran: se Italiano restasse blindato e D’Aversa dovesse preferire di concedersi una pausa con il Parma ormai alle spalle, le smentite su Maran di venti giorni fa… L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

SaCe86 : RT @Diffidato_: ?? In esclusiva, la nuova panchina di Antonio Conte. #SivigliaInter #Conte - commutativa : RT @Diffidato_: ?? In esclusiva, la nuova panchina di Antonio Conte. #SivigliaInter #Conte - Lucaaffigi : RT @Diffidato_: ?? In esclusiva, la nuova panchina di Antonio Conte. #SivigliaInter #Conte - GarauPina : RT @Diffidato_: ?? In esclusiva, la nuova panchina di Antonio Conte. #SivigliaInter #Conte - dragonerossoen1 : RT @Diffidato_: ?? In esclusiva, la nuova panchina di Antonio Conte. #SivigliaInter #Conte -

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva panchina Esclusiva: panchina Genoa, le ultime alfredopedulla.com Calciomercato Genoa, si complica D’Aversa per la panchina: c’è Mazzarri (ESCLUSIVA CM24)

D’Aversa, Maran oppure Italiano? Alfredo Pedullà sul proprio sito riporta le ultime novità sulla panchina del Genoa. Ecco il testo: «Adesso è l’ora di chiudere il cerchio per quanto riguarda il giro d ...

Calcio in tv oggi e stasera: Siviglia-Inter dove vederla, finale Europa League in chiaro

Venerdì 21 agosto, le partite di calcio in tv. Questa sera si gioca la finale di Europa League. In campo l'Inter e il Siviglia, la partita si disputa al Rhein Energie Stadion di Colonia. Un appuntamen ...

D’Aversa, Maran oppure Italiano? Alfredo Pedullà sul proprio sito riporta le ultime novità sulla panchina del Genoa. Ecco il testo: «Adesso è l’ora di chiudere il cerchio per quanto riguarda il giro d ...Venerdì 21 agosto, le partite di calcio in tv. Questa sera si gioca la finale di Europa League. In campo l'Inter e il Siviglia, la partita si disputa al Rhein Energie Stadion di Colonia. Un appuntamen ...