Esclusiva | Napoli | lunedì conference call per Matvienko

Il Napoli prenderà due difensori centrale, piace molto Mykola Matvienko, come già raccontato ieri sera. E lunedì ci sarà una conference call con lo Shakhtar per il difensore classe 1996 che lui giocare sia al centro che a sinistra. Gli ucraini hanno aperto alla cessione, la valutazione è di almeno 15 milioni più bonus, c'è la concorrenza del Leeds, ma il Napoli insisterà. E occhio sempre al profilo di Papastathopoulos, in scadenza di contratto con l'Arsenal che sta avanzando sempre più per Gabriel del Lille.

