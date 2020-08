Esclusiva: D’Aversa-Genoa, nuovi contatti. Gli scenari (Di sabato 22 agosto 2020) Roberto D’Aversa lascia il Parma, ma poco fa ci sono stati nuovi contatti con il Genoa. Il rapporto con Faggiano è retrodatato, qualsiasi incomprensione può essere chiarita. D’Aversa in corsa, assolutamente. Ma prima il Genoa vuole capire se ci sono ancora margini per Vincenzo Italiano, il profilo inseguito nelle ultime settimane. Ora la promozione dello Spezia ha rimescolato le carte, il patron Volpi ha detto di volerlo tenere, ma il Genoa ritiene che la partita sia ancora aperta. In attesa c’è anche Rolando Maran che piace a Preziosi, ma è evidente che a nomina di un nuovo responsabile di mercato gli lasci autonomia per decidere il nuovo allenatore. Foto: sito ufficiale Parma L'articolo Esclusiva: D’Aversa-Genoa, ... Leggi su alfredopedulla

