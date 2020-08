Esclusiva: Bonaventura, il Benevento insiste. Ha un leggero vantaggio sull’Hellas (Di sabato 22 agosto 2020) Il Benevento insiste per Giacomo Bonaventura. Vi avevamo anticipato il forte interesse del club di Vigorito, l’offerta è stata migliorata e il Benevento spera di chiudere. Ma l’Hellas non molla, anche se in queste ore ha un leggero svantaggio. Altre opzioni potrebbero aprirsi solo se se ci fosse un’uscita da parte di altri club; per esempio il Bologna se partisse Soriano. Foto: Twitter Milan L'articolo Esclusiva: Bonaventura, il Benevento insiste. Ha un leggero vantaggio sull’Hellas proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Carisma, personalità, conoscenze. Soprattutto, un passato di calciatore tra i migliori al mondo, se non il migliore, almeno nel suo ruolo. Sono questi i punti di forza che permetteranno ad Andrea Pirl ...

ROMA – Dopo il clamoroso quanto inaspettato finale che ha visto David Silva firmare con la Real Societad, la Lazio è alla ricerca di un rinforzo per il centrocampo. Si susseguono vari nomi da tempo, c ...

