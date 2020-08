Esclusiva: Allan, l’Everton offre 25 milioni di sterline e 4-5 di bonus (Di sabato 22 agosto 2020) Sia fatta la sua volontà: Allan vuole l’Everton, in qualche modo sarà accontentato. L’ultima offerta del club inglese è 25 milioni di sterline più 4-5 di bonus. Siamo non lontanissimi dai 35 milioni di euro, il Napoli chiede 40. Si continuerà a trattare, Allan vuole solo l’Everton. Foto: Twitter Napoli L'articolo Esclusiva: Allan, l’Everton offre 25 milioni di sterline e 4-5 di bonus proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

