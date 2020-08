Esce “Un Posto”, il nuovo singolo di Piero Sidoti (Di sabato 22 agosto 2020) Piero Sidoti, ha pubblicato il suo nuovo singolo intitolato “Un Posto”. Leggi l’articolo per vedere di che si tratta. “UN POSTO” è una ballata, scritta e composta dallo stesso Piero Sidoti. Attraverso il racconto di una storia d’amore vissuta in un luogo estraneo a qualsiasi tipo di ansie e timori cela un’intensa analisi. L’analisi è su quanto la paura paralizzi l’uomo e non gli permetta di realizzare i propri sogni. «”Un posto” è un brano che ho scritto ispirandomi al film “Il Grande Passo” ed è una canzone che parla di un grande amore ambientato in un posto speciale dove non c’è più paura … la luna! Il testo e la composizione ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

VittorioSgarbi : #leccalecca “Il Fatto Quotidiano” come e peggio del “Giornale Luce” ci propina gli applausi a Conte. Penosi. Senz… - fattoquotidiano : Conte e lo shopping di Ferragosto. Esce da un negozio a Roma e lo accolgono con applausi: “Grazie di esserci”. E lu… - MediasetTgcom24 : Deraglia un treno Lecco-Milano, motrice esce dai binari #treno - thefortune12 : RT @MadameSwann: Ho scritto un libro. Esce il 3 aprile (@libribompiani). È la storia tragicomica della mia famiglia abruzzese che si intrec… - uranusblsapphis : @haroldxgolden Poi ci sono io che non mi esce un cazzo ????? -

Ultime Notizie dalla rete : Esce “Un “Quello che rompi” | il nuovo singolo del progetto artistico INQUIETUDE Zazoom Blog