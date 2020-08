Era Diana Kleimenova del Grande Fratello 7: oggi a 39 anni ecco come è diventata [FOTO] (Di sabato 22 agosto 2020) Tutti la ricordano per la frangetta e per aver sedotto senza filtri e strategie maliziose il bel pompiere Alessandro Tersigli. Siamo ritornati agli albori del ‘Grande Fratello’ numero 7. Un’edizione che non è passata di certo inosservata; soprattutto per la scelta variopinta ed interessante dei concorrenti. Diana Kleimenova si è resa protagonista di alcune piccanti avventure e di altrettante gaffe divertenti. Ma non è tutto! I più affezionati al reality ricorderanno l’incontro, o meglio “scontro” tra Diana e Melita Toniolo. Dopo l’uscita dal ‘Grande Fratello’, la Kleimenova ha seguito con attenzione l’inizio della storia d’amore tra Tersigli e la Toniolo. ... Leggi su velvetgossip

