Era Andrea Ferri in “Carabinieri”: oggi 50 anni, barbona e capelli rasati [FOTO] (Di sabato 22 agosto 2020) Il suo fascino infatti lo ha reso indimenticabile. Nonostante siano passati ormai 12 anni dalla fine di Carabinieri, ci chiediamo: che fine ha fatto Ettore Bassi? Carabinieri è stata una fiction italiana trasmessa sia su Canale 5 che su Rete 4. Per un totale di 174 episodi, suddivisi in 7 stagioni, la serie è andata in onda dal 2002 al 2008. Visto il grande successo, nel 2005 è uscita anche una miniserie spin-off, incentrata sui personaggi di Paola Vitali (Manuela Arcuri) ed Andrea Ferri (Ettore Bassi). Come si può facilmente intuire, la fiction racconta le vicende di un gruppo di carabinieri, dislocati nella piccola caserma di Città delle Pieve, in provincia di Perugia. Pur essendo di genere poliziesco, la serie si discosta dalle altre del medesimo genere che andavano in onda nello stesso periodo, ... Leggi su velvetgossip

Ultime Notizie dalla rete : Era Andrea MotoGP | 'Pigiamino': "Andrea Dovizioso ha trovato il set-up di base" Corse di Moto MotoGP, Francesco Bagnaia pronto a sostituire Andrea Dovizioso in Ducati nel 2021

Un’occasione per “Pecco”? Probabilmente sì. Dopo l’annuncio della separazione tra Andrea Dovizioso e Ducati al termine del Mondiale 2020 di MotoGP, potrebbe essere Francesco Bagnaia, attualmente pilot ...

Consegnare a Renzi la guida dei moderati? Così Bettini scuote il Pd e il centrosinistra

I primi a reagire, com'era attendibile, sono stati i renziani, visto che l'appello fogliante di Goffredo Bettini era proprio al loro leader: "Renzi, guida tu i moderati, fai il federatore di un polo l ...

