Empoli, ecco le nuove maglie per la prossima stagione (Di sabato 22 agosto 2020) L’Empoli ha presentato ufficialmente, attraverso i propri canali, le nuove maglie per la prossima stagione sportiva. Per presentare il nuovo Kit 2020/2021, la società toscana ha scelto cinque calciatrici della prima squadra femminile. Queste le maglie: Foto: Twitter Empoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Il giocatore: "Abbiamo coltivato un sogno comune, che purtroppo non siamo riusciti a rendere realtà. Dal primo momento in cui ho messo piede sul manto erboso del 'Via del Mare' ho percepito un grande ...

LECCE - Riccardo Saponara saluta il Lecce a malincuore: il trequartista romagnolo, di proprietà della Fiorentina, era arrivato in Puglia lo scorso gennaio ma non ci rimarrà perché, contro ogni aspetta ...

