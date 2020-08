Emma Marrone bomba sexy: impossibile non guardare “li” (Di sabato 22 agosto 2020) Emma Marrone continua a far impazzire tutti grazie ai suoi ‘spoiler’ sul nuovo singolo e dopo l’annuncio lascia tutti senza parole: “bomba sexy” Emma Marrone, Fonte foto: Instagram (@real brown)Bellissima, simpatica e di grande talento, Emma Marrone continua a lasciare tutti senza parole grazie ai suoi tantissimi scatti e soprattutto ai suoi spoiler sul suo prossimo singolo, ‘Latina‘, che uscirà il prossimo 28 agosto. Solo pochissimi giorni fa, la nota vincitrice del talent show ‘Amici di Maria De Filippi‘ aveva pubblicato uno scatto in cui finalmente rendeva noto il nome del nuovo brano in uscita, il giorno dell’uscita della canzone e gli ideatori di ... Leggi su chenews

SkyTG24 : Emma Marrone uscirà con un nuovo singolo il 28 agosto, svelati gli autori - fanpage : Emma Marrone annuncia #Latina, il nuovo singolo scritto per lei da Calcutta, Dardust e Petrella - Tg3web : La cantante Elodie vittima dell'odio sul web, per aver criticato Salvini, rompe il silenzio e pubblica alcuni degli… - inyourcardigan_ : RT @______Angelica_: EH VABBÈ EMMA MARRONE SANTIDDIO MA PUOI POSTARE STE COSE???????? - thestorm46 : RT @______Angelica_: EH VABBÈ EMMA MARRONE SANTIDDIO MA PUOI POSTARE STE COSE???????? -