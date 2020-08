Elisa Isoardi e il suo maestro al lavoro per Ballando con le Stelle (Foto) (Di sabato 22 agosto 2020) Il maestro di danza che guiderà Elisa Isoardi sul palco di Ballando con le Stelle è Raimondo Todaro, molti l’avevano già immaginato e sperato, altri credevano e volevano fosse Samuel Peron (Foto). Entrambi i ballerini avevano già lavorato con la conduttrice mostrando qualche passo di danza a La prova del cuoco ma era stato Samuel a insegnarle il charleston per la sua notte da ballerina nel programma di Milly Carlucci. Quella fu un’unica occasione, Elisa Isoardi era un’ospite, mentre tra poche settimane sarà tra le protagoniste in pista del sabato sera di Rai 1. C’è chi già immagina una possibile storia d’amore tra i due, cosa possibile considerando che entrambi dovrebbero ... Leggi su ultimenotizieflash

infoitcultura : Elisa Isoardi, Raimondo Todaro, coppia ufficiale, Ballando con le stelle 2020, video - Tony969696 : RT @tempoweb: Elisa Isoardi riparte da Raimondo Todaro #BallandoConLeStelle Ecco le coppie - gossipblogit : Elisa Isoardi e Raimondo Todaro insieme a Ballando con le stelle 2020 (video) - zazoomblog : Elisa Isoardi e Raimondo Todaro insieme a Ballando con le stelle 2020 (video) - #Elisa #Isoardi #Raimondo #Todaro - toysblogit : Elisa Isoardi e Raimondo Todaro insieme a Ballando con le stelle 2020 (video) -