Eliana Michelazzo accusa di furto Selvaggia Roma. Ecco la prova (Di sabato 22 agosto 2020) Eliana accusa di furto Selvaggia Nelle ultime ore Selvaggia Roma e Eliana Michelazzo sono al centro del gossip per una discussione avvenuta sui social. La prima è nota per aver partecipato a Temptation Island con l'ex fidanzato Francesco Chiofalo. Attualmente lui è felicemente legato ad Antonella Fiordalisi mentre lei è ancora single. La seconda, invece, è stata coinvolta nel caso di Pamela Prati e Mark Caltagirone. Erano molto amiche al punto tale da trascorrere del tempo sotto lo stesso tetto. Poi il rapporto è degenerato fino alla rottura definitiva. Dopo anni Eliana è esplosa a causa di un gesto di lei che conferma un furto avvenuto in casa.

lizapiselli : @slumberariana quando rivelerà al mondo di essere sia Eliana Michelazzo che Anna di Bando - eleoteque : E neppure oggi Sabrina/Selvaggia ha restituito le ciabattine di LV a Eliana Michelazzo. - nelnomedeltrash : Per dirvi quello che vi aspetta nelle storie di eliana michelazzo. Potrete trovare anche lei inginocchiata al grido… - eleoteque : Chissà cosa ci riserverà oggi Eliana Michelazzo. - Novella_2000 : Eliana Michelazzo ci va giù pesante e accusa Selvaggia Roma di averlo fatto a pagamento -

