Elezioni Usa, Trump andrà in North Carolina per accettare renomination (Di sabato 22 agosto 2020) Donald Trump si recherà in North Carolina, per accettare la nuova nomina, davanti a delegazioni di repubblicani, a candidato per la presidenza alle Elezioni usa. Nella giornata di lunedì, il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump si recherà in North Carolina. Nello stato si terrà infatti la convention repubblicana che confermerà il tycoon come candidato … L'articolo Elezioni Usa, Trump andrà in North Carolina per accettare renomination proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

riotta : Le elezioni Usa 2020 simulate 40.000 volte @NateSilver538 @FiveThirtyEight @JoeBiden vince il 73% delle volte (+2)… - Corriere : Elezioni Usa, l’attacco di Obama: «Trump raderà al suolo la democrazia, va fermato» - repubblica : Bernie Sanders all'attacco: 'Votate Joe Biden, Trump è una minaccia per la democrazia' - scrittrice1307 : RT @MinutemanItaly: Date uno sguardo a questo spot (già quasi 10mln di view) della candidata repubblicana a Baltimora, filo Trump. E’ un ca… - nefelef : ma ora che l'Italia ha scoperto il lavoro agile, perché non si usa il voto elettronico, ognuno da casa propria ?? #elezioni -