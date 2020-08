Elezioni Usa, il ‘mago delle previsioni’: “Vincerà Trump, la statistica non mente” (Di sabato 22 agosto 2020) Roma, 22 ago – “Vincerà Trump. La statistica non mente, i sondaggi sì”. Parola di Helmut Norpoth, 77enne professore di scienze politiche alla Stony Brook University, che aveva già previsto la vittoria del tycoon alle presidenziali del 2016. “Certo, la convention democratica darà a Joe Biden una nuova spinta nei sondaggi. Ma mancano tre mesi alle Elezioni e questo spettacolo sarà dimenticato. Alla fine – dice Norpoth – vincerà Donald Trump. Lo dice la statistica: e, al contrario dei sondaggi, non mente”. Poi il professore spiega: “Dicono che questa elezione è troppo particolare per rispondere ai parametri del mio modello. Ma lo dissero pure nel 2016, quando previdi la vittoria di Trump ... Leggi su ilprimatonazionale

