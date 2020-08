Elezioni Usa, Bloomberg: “Votereste uno che passa il tempo su Twitter?” (Di sabato 22 agosto 2020) In vista delle Elezioni Usa, l’ex presidente di New York Mike Bloomberg ha attaccato pesantemente Donald Trump Ancora pochi mesi, e i cittadini degli Usa saranno chiamati a votare per eleggere il prossimo presidente americano. Da una parte Donald Trump, dall’altra Joe Biden. Nella giornata di ieri, in occasione della convention, ha parlato l’ex candidato … L'articolo Elezioni Usa, Bloomberg: “Votereste uno che passa il tempo su Twitter?” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Corriere : Elezioni Usa, l’attacco di Obama: «Trump raderà al suolo la democrazia, va fermato» - ilriformista : Clima di fuoco negli Stati Uniti, durissimo il discorso di @BarackObama contro @realDonaldTrump - repubblica : Bernie Sanders all'attacco: 'Votate Joe Biden, Trump è una minaccia per la democrazia' - Tommy_JP_91 : RT @giuseppe_masala: Voi immaginatevi cosa sarebbe successo se nel 2015 avessero contato tutti i morti con l'influenza (comprei infarti e i… - BobToney65 : RT @giuseppe_masala: Voi immaginatevi cosa sarebbe successo se nel 2015 avessero contato tutti i morti con l'influenza (comprei infarti e i… -