Elezioni Regionali, Livio Petitto annuncia la sua discesa in campo (Di sabato 22 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Livio Petitto scenderà in campo per le prossime Elezioni Regionali. Dopo la bocciatura arrivata dal Partito Democratico che ha espresso la preferenza per Michelangelo Ciarcia, Petitto sarà in campo con la lista Davvero-Partito Animalista-Italia in Comune a supporto del governatore, Vincenzo De Luca. “In queste ultime ore abbiamo aperto confronti, dialoghi, ristabilito equilibri e riflettuto moltissimo – scrive Petitto – Siamo arrivati a una conclusione: un progetto nostro aperto a tutti ma libero da ogni casta. Oggi non firmo solo la mia candidatura, oggi firmo l’inizio di un nuovo capitolo nei principi democratici in cui sono cresciuto e non ho mai abbandonato. ... Leggi su anteprima24

