Elezioni: presentate le liste, in Puglia sette concorrenti ed Emiliano cerca la conferma alla presidenza della Regione Il 20 e il 21 settembre anche le comunali (49 in città o paesi pugliesi) e il referendum (Di sabato 22 agosto 2020) È ufficialmente iniziata la campagna elettorale. Con la presentazione delle liste avvenuta, in sette regioni fra cui la Puglia e oltre mille Comuni fra cui 49 pugliesi è la fase della propaganda in vista del voto del 20 e del 21 settembre. In quei due giorni si voterà anche per il referendum. L'articolo Elezioni: presentate le liste, in Puglia sette concorrenti ed Emiliano cerca la conferma alla presidenza della Regione <small class="subtitle">Il 20 e il 21 settembre anche le ... Leggi su noinotizie

tvoggi : ELEZIONI REGIONALI, NEL PRIMO GIORNO PRESENTATE 16 LISTE Nella prima giornata utile per la presentazione delle list… - PiuEuropaVE : Presentate le liste di 'Venezia è Tua Baretta Sindaco' sia per il Comune che per le Municipalità E la lista di Pi… - teleischia : ELEZIONI IN CAMPANIA: NEL PRIMO GIORNO PRESENTATE 16 LISTE - NoiNotizie : Elezioni regionali: liste entro mezzogiorno. #Puglia, 22 presentate ieri - TeleradioNews : Cresce l'apprensione nel piccolo quanto dinamico comune campagnanese in attesa di conoscere ufficialmente i nomi de… -