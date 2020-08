Elezioni, Guardia: sarà sfida tra Di Lonardo e Sebastianelli. Tutti i candidati (Di sabato 22 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoGuardia Sanframondi (Bn) – Sarà sfida a due nel comune di Guardia Sanframondi in vista delle prossime Elezioni amministrative del 20 e 21 settembre. A contendersi il ruolo di sindaco del comune telesino saranno Raffaele Di Lonardo con la lista “esserCi” e Gabrielle Sebastianelli con la lista “Guardia sei tu”. Di seguito le liste complete: Raffaele Di Lonardo – candidato sindaco Ceniccola Fiorenza Ceniccola Sebastiano Del Rosso Vincenzo Del Vecchio Elda Chiara Falato Carlo Falato Silvio Garofano Angelo Garofano Maddalena Garofano Umberto Massa Gaetano Orso Lino Pengue Denise Michela Gabriele Sebastianelli – candidato ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Guardia Coronavirus, Ricciardi avverte: “Se i contagi aumentassero come in Spagna elezioni e riapertura delle… Il Fatto Quotidiano Elezioni: esclusa lista Adu Vda, lunedì udienza al Tar

(ANSA) - AOSTA, 22 AGO - E' in programma lunedì 24 agosto alle ore 10 l'udienza davanti al Tar della Valle d'Aosta per discutere i due ricorsi proposti da Adu Vda contro l'esclusione dalle prossime el ...

Il clan Biden: tutte le donne del candidato alla presidenza USA

Joe Biden è l’anti-Trump. E’ lui il candidato del Partito Democratico chiamato a sfidare l’attuale presidente alle elezioni Usa 2020 del prossimo 3 novembre. Dalle premesse ci si aspetta una sorta di ...

