Elezioni Amministrative, è corsa a sei per la fascia tricolore (Di sabato 22 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSorbo Serpico (Av) – Sarà lotta a sei per la carica a nuovo sindaco di Sorbo Serbico. La sindaca uscente, Mariateresa Fontanella, guiderà la lista “Uniti Insieme Vicini per Sorbo Serpico“. Gli altri competitor sono: Luigi Cimmino (Progetto Popolare), Daniele D’Onofrio (Partito Valore Umano), Carlo Litto (Noi Sorbo Serpico), Umberto Sarno (Sorbo Rinasce) e Giuseppe Rainone (Sorbo Rinasce – Rainone Sindaco). L'articolo Elezioni Amministrative, è corsa a sei per la fascia tricolore proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

you_trend : ?? #BREAKING - #M5S: da Rousseau via libera al terzo mandato e alla possibilità di alleanze, per le elezioni amminis… - tateo_annarita : Lega Puglia operativa fin da questa mattina, prontissimi per depositare le ultime liste di candidati alle Elezioni… - News_24it : Rien ne va plus. Presentate candidature a sindaco e liste, in corsa alle elezioni amministrative di Terracina, in c… - RoccoColombo2 : Elezioni Amministrative 2020 Polla. Le liste - PCerveteri : RT @PopoloDFamiglia: Elezioni amministrative 20-21 settembre 2020 #ElezioniRegionali #elezioni2020 #amministrative -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Amministrative Elezioni amministrative, a Canossa c'è la lista di Alfredo Gennari Reggionline Crotone. Elezioni: presentate 20 liste per 4 candidati, Pd il grande assente

Questa, alle 12 di oggi, la fotografia delle prossime elezioni comunali a Crotone del 20 e 21 settembre. A contendersi la guida del palazzo di piazza della Resistenza, per il centrodestra Antonio ...

Pomigliano, elezioni: Caiazzo divorzia da Russo e si candida. In quattro per un incarico da sindaco

Ma il fatto che abbia deciso di correre con un suo gruppo costituisce un dato politico locale di non poca rilevanza in vista delle elezioni che si terranno ... dello scontro durissimo con i ...

Questa, alle 12 di oggi, la fotografia delle prossime elezioni comunali a Crotone del 20 e 21 settembre. A contendersi la guida del palazzo di piazza della Resistenza, per il centrodestra Antonio ...Ma il fatto che abbia deciso di correre con un suo gruppo costituisce un dato politico locale di non poca rilevanza in vista delle elezioni che si terranno ... dello scontro durissimo con i ...