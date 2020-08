Elezioni a Mantova, il candidato consigliere di Forza Italia che si fa ritrarre in un fotomontaggio con Mussolini (Di sabato 22 agosto 2020) Elezioni Mantova, candidato consigliere di Forza Italia in foto con Mussolini A un mese dalle Elezioni comunali a Mantova, previste per il 20 e il 21 settembre 2020, sta facendo molto discutere un fotomontaggio che circola su Facebook e che ritrae il candidato consigliere di Forza Italia Fiorenzo Bonatti insieme a Benito Mussolini. L’imprenditore di San Giorgio, 53 anni, ha un passato nel Movimento Sociale di Almirante e poi nella Fiamma Tricolore di Rauti, fino ad arrivare – due anni fa – alla candidatura alle Elezioni politiche nella lista “L’Italia agli ... Leggi su tpi

MANTOVA. Saranno sette i candidati alla poltrona di sindaco di Mantova nella tornata elettorale del prossimo 20 e 21 settembre. Il sindaco uscente Mattia Palazzi sarà sfidato da Stefano Rossi, Gloria ...

