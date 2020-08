Eleonora Brigliadori attacca duramente Alba Parietti: ” Danneggiata cerebralmente dalla chirurgia estetica” e la Parietti “mi fa pena, ha bisogno di aiuto “ (Di sabato 22 agosto 2020) Stiamo vivendo un’estate di grande tensione a causa del covid. Si pensava e si sperava che l’estate avrebbe messo un po’ a tacere questo virus così sconosciuto che ci ha tenuti segregati in casa, lontano da affetti, lavoro e quotidianietà per ben tre mesi, ma alla fine, quando liberi ci siamo sentiti di nuovo, è riapparso lui che chi sta tenendo ancora con il fiato sospeso. In vacanza si continuano a leggere i dati dei contagiati e ci si consola un po’ sentendo che tanti di noi sono asintomatici ma poi leggiamo anche che si stanno riaprendo i reparti covid e ci riassale la paura della scorsa primavera. Serve prudenza , attenzione ed è indispensabile attenersi scrupolosamente alle regole e alle direttive ministeriali. Alba Parietti denuncia la mancanza di controlli anticovid a ... Leggi su baritalianews

