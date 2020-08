Elena scomparsa a 17 anni: nessuna traccia dopo due settimane. La mamma: 'La mia vita si è fermata' (Di sabato 22 agosto 2020) Elena ha 17 anni ed è scomparsa ormai da oltre due settimane: era lo scorso 7 agosto quando è stata vista l'ultima volta da sua madre, che già da qualche giorno ha lanciato un appello su social e siti ... Leggi su leggo

linocchietto : @Pgreco_ @ObsoletusH Forse se non sarebbe stata positiva l'avrebbero tenuta ancora in vita pur di ottenerne un tamp… - PaoloBMb70 : RT @Radio1Rai: Svolta nelle indagini a Caronia: le tracce individuate da un volontario e da un Carabiniere in congedo sarebbero al 99% del… - MariannaPrato : RT @Radio1Rai: Svolta nelle indagini a Caronia: le tracce individuate da un volontario e da un Carabiniere in congedo sarebbero al 99% del… - iMessinesiveri : RT @Radio1Rai: Svolta nelle indagini a Caronia: le tracce individuate da un volontario e da un Carabiniere in congedo sarebbero al 99% del… - Radio1Rai : Svolta nelle indagini a Caronia: le tracce individuate da un volontario e da un Carabiniere in congedo sarebbero al… -

Ultime Notizie dalla rete : Elena scomparsa Elena scomparsa a 17 anni: nessuna traccia dopo due settimane. La mamma: «La mia vita si è fermata» Leggo.it Elena scomparsa a 17 anni: nessuna traccia dopo due settimane. La mamma: «La mia vita si è fermata»

Elena ha 17 anni ed è scomparsa ormai da oltre due settimane: era lo scorso 7 agosto quando è stata vista l’ultima volta da sua madre, che già da qualche giorno ha lanciato un appello su social e siti ...

“Gioele e Viviana morti insieme nello stesso luogo”, l’ipotesi della Procura

Da ore l’Italia è ferma ad assistere al tragico epilogo della vicenda di Viviana Parisi e Gioele. Mamma e figlio prima scomparsi e poi ritrovati nelle campagne di Caronia, dopo 15 giorni di ricerche.

Elena ha 17 anni ed è scomparsa ormai da oltre due settimane: era lo scorso 7 agosto quando è stata vista l’ultima volta da sua madre, che già da qualche giorno ha lanciato un appello su social e siti ...Da ore l’Italia è ferma ad assistere al tragico epilogo della vicenda di Viviana Parisi e Gioele. Mamma e figlio prima scomparsi e poi ritrovati nelle campagne di Caronia, dopo 15 giorni di ricerche.