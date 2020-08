È Pato il sogno del calciomercato del Monza? (Di sabato 22 agosto 2020) Ormai è fuori discussione: salvo clamorosi colpi di scena, al Monza di Berlusconi e Galliani arriverà un grande nome. Un nome altisonante. Uno di quelli che in serie A potrebbe starci tranquillamente. Nelle scorse ore si era fatto il nome di Sebastian Giovinco ma, silenziosamente, sembra stia prendendo vigore, invece, il nome di Alexander Pato. … L'articolo È Pato il sogno del calciomercato del Monza? Leggi su dailynews24

