E’ morto Jack Sherman, l’ex chitarrista dei Red Hot Chili Peppers-VIDEO (Di sabato 22 agosto 2020) All’età di 64 anni si è spento il chitarrista dei Red Hot Chili Peppers, Jack Sherman, non si conoscono ancora le cause del decesso. Il chitarrista statunitense dei Red Hot Chili Peppers, Jack Sherman è deceduto all’età di 64 anni. E’ entrato nella band nel dicembre del 1983 poco dopo la loro nascita a Los … L'articolo E’ morto Jack Sherman, l’ex chitarrista dei Red Hot Chili Peppers-VIDEO è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

Mondo della musica in lutto: morto Jack Sherman, ex chitarrista dei Red Hot Chili Peppers e Bob Dylan. L’ex chitarrista dei Red Hot Chili Peppers Jack Sherman è morto all’età di 64 anni. La band ha co ...Nel 2012, quando il gruppo fu ammesso alla Rock & Roll Hall of Fame, Sherman non fu invitato e ne soffrì. Gli stessi fan e molti colleghi consideravano i contributi di Sherman essenziali, ma il fatto ...