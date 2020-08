E’ morto Jack Sherman, chitarrista dei Red Hot Chili Peppers (Di sabato 22 agosto 2020) Jack Sherman, il chitarrista che si è unito ai Red Hot Chili Peppers per il loro album di esordio e che ha contribuito a gran parte dei successi del gruppo, è morto all’età di 64 anni. Ignote le cause della morte. E’ morto Jack Sherman, chitarrista dei Red Hot Chili Peppers “Noi della famiglia RHCP … L'articolo E’ morto Jack Sherman, chitarrista dei Red Hot Chili Peppers Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

fanpage : È morto Jack Sharman il chitarrista dei #redhotchilipeppers - RaiNews : #jacksherman contribuì a gran parte dei successi della band - Adnkronos : #RedHotChiliPeppers, morto l'ex chitarrista #JackSherman - mistermeo : RT @Adnkronos: #RedHotChiliPeppers, morto l'ex chitarrista #JackSherman - mistermeo : RT @RaiNews: #jacksherman contribuì a gran parte dei successi della band -

Ultime Notizie dalla rete : morto Jack

Aveva 64 anni, suonò anche con Bob Dylan. Il frontman Anthony Kiedis: "Era un uomo unico e lo ringraziamo per tutti i momenti belli, cattivi e intermedi" Il musicista statunitense Jack Sherman, chitar ...È morto Jack Sherman e la notizia della sua scomparsa emerge soltanto ora. L’ex chitarrista dei Red Hot Chili Peppers si è spento all’età di 64 anni per cause ancora ignote. La morte risale al 18 agos ...