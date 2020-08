Dybala Juventus, passi in avanti importanti: il rinnovo si avvicina (Di sabato 22 agosto 2020) Dybala Juventus – Tante sono le voci circolate su Dybala nelle ultime settimane. Si è parlato di addio, cessione, richieste di ingaggio che arrivano a 20 milioni, tante voci poi smentite dal suo agente. La realtà è che la Joya è al centro del progetto bianconero e con Ronaldo rappresenta il punto di forza, su cui fondare la Juventus di Pirlo. Il numero 10 vuole rinnovare, infatti arrivano notizie confortanti per i tifosi bianconeri. Dybala Juventus, le ultimissime sul rinnovo La Juventus e Dybala sono sempre più vicini a trovare un’intesa per il rinnovo del contratto: secondo quanto raccolto dalla redazione di tuttojuve.com, infatti, nel corso degli ... Leggi su juvedipendenza

forumJuventus : CT: 'Raduno in vista per la Juventus del Maestro: lunedì si riparte. Pirlo non vorrebbe mai privarsi di Ronaldo e D… - romeoagresti : Jorge #Antun, agente di #Dybala, dall’Argentina: “Ho letto voci sui giornali in questi giorni completamente false.… - goal : Juventus are prepared to give Paulo Dybala to Manchester United in order to re-sign Paul Pogba, according to Tuttos… - Network_Easy : RT @Network_Easy: Pogba torna alla Juventus? Spunta l'ipotesi di un clamoroso scambio con Paulo Dybala - Network_Easy : RT @Network_Easy: "Dybala rimane alla Juventus e rinnova il contratto”: ecco le parole del suo agente! | Bene, MA... -