Domani TEMPORALI, rischio NUBIFRAGI e GRANDINE. Aree a rischio (Di sabato 22 agosto 2020) L’anticiclone nord-africano inizia a mostrare segnali di cedimento, con i primi spifferi d’aria in quota che iniziano a movimentare il meteo sulle Alpi. I TEMPORALI in montagna delle prossime ore sono solo un assaggio di quanto accadrà domenica, quando un’intensa linea d’instabilità attraverserà il Nord Italia. Il peggioramento meteo sarà da ricondurre all’evoluzione verso est di una saccatura associata al profondo vortice ciclonico, il cui perno si sta muovendo dalle Isole Britanniche alla Scandinavia. Questo esteso sistema depressionario convoglia aria molto fresca, che riuscirà a farsi strada fin sulla nostra Penisola. Questo flusso fresco si troverà a contrapporsi con l’aria molto più calda ed umida presente sull’Italia. I contrasti termici molto marcati, ... Leggi su meteogiornale

