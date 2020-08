Domani i test al San Paolo: saluta Nista, Gattuso ritrova il preparatore Fiori nel suo staff (Di sabato 22 agosto 2020) Tutto pronto per il ritorno agli allenamenti. Domani alle 16 è fissato l'appuntamento al San Paolo per procedere ai tamponi ed il test sierologico. Leggi su tuttonapoli

regionetoscana : #covid19 Da domani #20agosto screening sierologico preventivo (gratuito e su base volontaria) per il personale scol… - SkyTG24 : Coronavirus Lazio, da domani test in aeroporti Fiumicino e Ciampino - DilectisG : RT @tuttonapoli: Domani alle 16 i test al San Paolo: saluta Nista, Gattuso ritrova il preparatore Fiori nel suo staff - tuttonapoli : Domani alle 16 i test al San Paolo: saluta Nista, Gattuso ritrova il preparatore Fiori nel suo staff - ilnapolionline : Domani al San Paolo i test dei tamponi. Un ex Milan al posto di Nista - -

Ultime Notizie dalla rete : Domani test Zaniolo, tappa a casa della madre: domani test-Covid Tuttoasroma.it Al via tamponi a Linate: test a tutti senza prenotazione

Milano, partono i tamponi all'aeroporto di Linate: "Test per tutti, non ci sono priorità" Da oggi anche all'aeroporto milanese di Linate i viaggiatori che arrivano dai Paesi considerati a rischio Covi ...

La Regione Lombardia e i test del tampone affidati ai privati

Nei giorni scorsi abbiamo parlato della curiosa scelta di Regione Lombardia, che ha escluso i non residenti dai test del tampone a Malpensa e ha successivamente fatto marcia indietro visto che l’asses ...

Milano, partono i tamponi all'aeroporto di Linate: "Test per tutti, non ci sono priorità" Da oggi anche all'aeroporto milanese di Linate i viaggiatori che arrivano dai Paesi considerati a rischio Covi ...Nei giorni scorsi abbiamo parlato della curiosa scelta di Regione Lombardia, che ha escluso i non residenti dai test del tampone a Malpensa e ha successivamente fatto marcia indietro visto che l’asses ...